Харківський комітет захисту України оголосив надзавдання

Харків. 7 травня. УНІАН. Сформований нещодавно Харківський комітет захисту України (ХКЗУ) оголосив своєю метою усунення від влади команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, ця мета сформульована в установчій заяві організації, яку підписали керівники обласних організацій ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», Християнсько-демократичного союзу, Конгресу українських націоналістів, Конгресу української інтелігенції, Партії «Реформи і порядок», Народного руху України, Молодого народного руху та Товариства відродження Української нації.

«Метою координації наших зусиль є усунення від влади антиукраїнського клану ЯНУКОВИЧА і забезпечення перемоги на виборах усіх рівнів проукраїнських сил», - йдеться в заяві.

«Сторіччями, - пишуть автори документу, - українська спільнота ціною неоплатних жертв виборювала своє право на самостійну Державу. Два десятиріччя Українська нація важко й болісно народжує свою державу вільних громадян. Минуло лише два місяці, відколи Віктор ЯНУКОВИЧ присягнув на Пересопницькому Євангелії виконувати приписаний посадою Президента України історичний обов’язок – боронити суверенітет і незалежність України, дотримуватися Конституції, підносити авторитет України в світі».

«Проте, - вважають автори заяви, - упродовж двох місяців свого президентства ЯНУКОВИЧ продемонстрував цілком протилежне – фактичне здавання державного суверенітету, топтання Конституції, національну ганьбу перед світовим співтовариством. Два місяці перебування при владі спричинили у представників донецького олігархічного клану стан безкарної ейфорії. Вони вважають, що їм можна усе: тотальна узурпація влади – законодавчої, виконавчої, судової, нехтування Конституцією і законами, освячення коаліції «тушок» через керований Конституційний суд, скасування місцевих виборів, наступ на національні та громадянські права, зрада національних інтересів, розгортання повномасштабних репресій та українофобія як сутність державної політики».

«Самодурство і свавілля клану ЯНУКОВИЧА дійшло до такої межі, - заявляють місцеві політики, - коли стратегією розвитку країни є здавання національних інтересів України. Адміністрація Президента стала по суті ліквідаційною комісією з припинення Української Держави, за яку боролися попередні покоління українців, віддавали життя мільйони кращих синів і дочок нашої Нації. Незалежність України не є предметом купівлі-продажу. Це мають усвідомити всі, хто зазіхає на нашу Свободу й Батьківщину».

«Виклик, - важають автори заяви, - кинуто всьому українському народові. Надходить мить істини, час реальних дій, адекватних ступеню історичного виклику. Інтереси Нації і Держави вимагають порозуміння та єднання всіх патріотичних, державницьких сил».

Говорячи про «загрозу втрати Україною державного суверенітету», представники ХКЗУ закликають «згуртуватися задля побудови справді незалежної Української національної держави». «Основним мотивом об’єднання, - як вони заявляють, - має стати невмируще гасло «Україна – понад усе!» Тільки єдність політичних партій, громадських організацій, інтелігенції, територіальних громад, кожного громадянина і всього громадянського суспільства здатна вберегти Україну».

Автори заяви підкреслюють, що їхнє об’єднання «є відкритим до вступу для всіх політичних партій і громадських організацій, які поділяють наші погляди».

У заяві повідомляється, що «першим вуличним заходом ХКЗУ стане пікетування Харківської обласної державної адміністрації 11 травня цього року».