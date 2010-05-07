В Росію не довезли партію контрабандного взуття

Харків. 7 травня. УНІАН. Співробітники прикордонної служби «Веселе» Харківського загону затримали порушника, який намагався незаконно провезти в Росію майже 1000 пар жіночого взуття.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, вантажний мікроавтобус «УАЗ», який їхав до Росії, було виявлено за допомогою тепловізора. Номерів на автобусі не було, а вимогу правоохоронців зупинитися його водій проігнорував.

«УАЗ» порушника зупинили у лісосмузі за 100 метрів від лінії кордону. Загальмувати водія змусив розстелений на його шляху спецзасіб «кактус».

Контрабандист виявився 35-річним жителем Харківської області. «УАЗ» був завантажений жіночими босоніжками та туфлями. Загальна сума оцінки конфіскату становить понад 200 тис. грн.