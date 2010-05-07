За добу на Харківщині згоріли три авто

Харків. 7 травня. УНІАН. Протягом останньої доби на Харківщині згоріли три автомобілі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

В одному випадку легковий автомобіль ВАЗ 2105 згорів під час пожежі в приватному гаражі. Це сталося 6 травня близько 16.00 у Змієві по вулиці Миру.

Друга пожежа виникла сьогодні о 4-й ранку в Балаклії на вул. Боровій, 24. Поблизу житлового будинку горів лісовоз УРАЛ. За попередніми даними пожежа трапилася через коротке замикання електропроводки в салоні.

Остання пожежа трапилася в Харкові у дворі на вул. Матюшенка, 5. Там горів салон авто ВАЗ 2104. Пожежа виникла 4.26. Її ліквідували 2 підрозділи МНС.