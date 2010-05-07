Харківщина утилізує несертифіковану індійську вакцину

Харків. 7 травня. УНІАН. 540 тисяч доз несертифікованої індійської вакцини проти кору та краснухи, які зберігалися на Харківщині, вивезені за межі області для подальшої утилізації.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на віцегубернатора Ігоря ШУРМУ.

«Таким чином ми нарешті позбулися «злощасної» вакцини і маємо надію, що в майбутньому для проведення імунопрофілактики буде застосовуватись виключно сертифіковані вакцини», - підкреслив І.ШУРМА.

І.ШУРМА нагадав, що з метою проведення позапланової вакцинації проти кору та краснухи в Україну була завезена несертифікована індійська вакцина, але після смертельного випадку в Краматорську та понад 200 випадків госпіталізації по всій країні Харків вийшов з ініціативою не допустити продовження вакцинації дітей.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в рамках національного плану з елімінації та запобігання вродженої краснухи, починаючи з 26 травня 2008 р., мала бути проведена масова додаткова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи. Імунізація пов’язана із потужним інфекційним сплеском хвороби у 2006 р., коли на кір захворіло понад 46 тисяч українців, 5 осіб померло. Якщо не провести додаткову вакцинацію, то через 5 років в Україні буде понад 90 тисяч хворих, що ставить під загрозу проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, наголошували фахівці. Проведення щеплень, постачання вакцини, шприців та витратних матеріалів на суму 5,3 млн. дол. мало відбутися за кошт ЮНІСЕФ.

13 травня 2008 р. старшокласник з Краматорська після щеплення від кору й краснухи, зробленої напередодні, помер в реанімації. 15 травня у Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору та краснухи.

Після трагічного випадку екс-міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ запевнив, що немає жодних проблем з утилізацією невикористаних вакцин проти кору і краснухи. За різними підрахунками в Україні може перебувати до 9 млн. невикористаних доз несертифікованої індійської вакцини проти кору та краснухи.