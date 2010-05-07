На Харківщині знешкоджено 77 боєприпасів часів війни

Харків. 7 травня. УНІАН. Протягом минулої доби піротехніками МНС у місті Харкові та області було знешкоджено 77 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, найбільша кількість боєприпасів була знайдена в лісі на відстані 3 км від райцентру Золочів. Там було виявлено 24 артснаряди діаметром 76 мм та 2 – діаметром 122 мм.

Також подібна знахідка була знайдена в селі Соколове Зміївського району, де виявлено також 24 артснаряди діаметром 76 мм та 1 – діаметром 122 мм. На виїзді з цього самого села в лісосмузі було виявлено ще 8 артснарядів діаметром 76 мм, 1 – діаметром 122 мм та 1 мінометну міну діаметром 82 мм.

Місце небезпечних знахідок було обстежено, всі боєприпаси вилучені , вивезені в безпечне місце та знешкоджені. Постраждалих немає, повідомили у прес-службі.