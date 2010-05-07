Металіст встановив унікальний рекорд

Харків. 7 травня. УНІАН. Перемігши в 29-му турі в Луганську місцеву «Зорю», харківський «Металіст» встановив унікальне досягнення в українському футболі: завойований четвертий підряд комплект бронзових нагород національного Чемпіонату.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіста».

За інформацією прес-служби, всі ці досягнення команди відбулися під керівництвом головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА.

Сезон 2006/2007. Перша «бронза». Видавши в другому крузі безпрограшну, при одній нічиїй (з «Ворсклою»), серію з десяти матчів, команда з кожним туром Чемпіонату все більше відривалася від суперників. Бронзову медаль і пропуск для участі в Кубку УЄФА підопічні М.МАРКЕВИЧА забезпечили собі за кілька турів до закінчення першості. Тоді до срібних нагород вони недобрали всього два очки.

Сезон 2007/2008. Домашня поразка 21 березня від київського «Арсеналу» на поганому газоні стала останньою в тому сезоні. У восьми турах, що залишилися, «Металіст» добився шести перемог і залишив позаду себе «осіннього чемпіона» і головного конкурента в боротьбі за «бронзу» - дніпропетровське «Дніпро», що не витримало весняної гонки.

Сезон 2008/2009. У тому сезоні «Металістові» випала виснажлива боротьба одразу на трьох фронтах: в національному Чемпіонаті, у Кубку країни, де команда дійшла до півфіналу і поступилася «Ворсклі», а також успішний виступ у Кубку УЄФА, де зупинилися на стадії 1/8 фіналу, пропустивши далі після драматичного двобою київське «Динамо». Попри все це, третя «бронза» була завойована. Все голосніше чулися розмови про «третю силу» українського футболу, все чітко висувалося завдання позмагатися наступного сезону за європейську Лігу чемпіонів.

Сезон 2009/2010. Не зовсім вдалий старт нового сезону породив у скептиків сумніви у вдалому його закінченні, але справжні уболівальники «Металіста» вірили, що все у хлопців М.МАРКЕВИЧ під патронатом Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО складеться добре. І знову допоміг весняний спурт: кожен матч у квітні і травні неодмінно давав результат (у семи зустрічах - 4 перемоги і 3 нічиї). В результаті - за тур до фінішу «Металіст» завоював четвертую поспіль «бронзу».