Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,881

Харків. 7 травня. УНІАН. На 7 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8804 (продаж - 7,885 грн.), євро - 10 грн. (10,01 грн.), Базис - 7,88 (7,932), 9,9 (10,09), Реал-банк - 7,881 (7,94), 9,7 (10,18) відповідно. Національний банк України на 7 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 6 травня – 792.5900) 100 EUR – 1008.7293 (на 6 травня – 1024.3433) 10 RUR – 2.6161 (на 6 травня – 2.6703).

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