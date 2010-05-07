Курси валют у банках Харкова
12:37, 07 травня 2010Харьків
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Долар 7,88 - 7,881
Харків. 7 травня. УНІАН. На 7 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8804 (продаж - 7,885 грн.), євро - 10 грн. (10,01 грн.), Базис - 7,88 (7,932), 9,9 (10,09), Реал-банк - 7,881 (7,94), 9,7 (10,18) відповідно.
Національний банк України на 7 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 792.5900 (на 6 травня – 792.5900)
100 EUR – 1008.7293 (на 6 травня – 1024.3433)
10 RUR – 2.6161 (на 6 травня – 2.6703).
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