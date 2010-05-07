В Люботині споруджено Меморіал воїнам-червоноармійцям

Харків. 7 травня. УНІАН. Напередодні Дня Перемоги в Люботині відбулося урочисте відкриття Меморіального комплексу воїнам-червоноармійцям, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПЗ, Меморіальний комплекс побудовано фахівцями Південної залізниці на місці братської могили воїнів, загиблих від ран у Велику Вітчизняну війну.

Меморіал складається з 54 бетонних гробниць і обеліска. Місцевою ветеранською організацією у ході пошукових робіт вдалося встановити 42 прізвища загиблих, які поховані у цій братській могилі, та їхні військові звання. Ці імена відображені на меморіальній дошці обеліска.

Меморіал в урочистій обстановці було відкрито начальником Південної залізниці Віктором ОСТАПЧУКОМ, консулом-секретарем Генерального консульства Російської Федерації у Харкові Михайлом ОРЄХОВИМ, мером Люботина Леонідом ТАТУНЕМ, які після відкриття поклали квіти до обеліска і гробниць разом з мешканцями Люботина та ветеранами Великої Вітчизняної війни.