Где деньги, Зин?..

Харків. 7 травня. УНІАН. Співробітники СБУ в Харківській області виявили низку іноземних комерційних фірм з країн близького та далекого зарубіжжя, які при здійсненні експортно-імпортних операцій з вітчизняними бізнес-партнерами порушували норми законодавства, зволікаючи з поверненням в Україну значних сум в іноземній валюті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ, одному з випадків була виявлена прострочена валютна заборгованість за зовнішньоекономічною операцією в розмірі понад 1,2 млн. дол. США.

Контракт було укладено ще на початку 2008 р., оплату здійснено у повному обсязі, однак імпортна продукція надійшла в Україну з порушенням встановленого законом терміну розрахунків – 180 днів, внаслідок чого кошти вітчизняного підприємства тривалий час залишалися за кордоном і були виключені з обігу. При цьому, керівники вітчизняного підприємства не отримували ліцензій на продовження термінів розрахунків за контрактом і не вживали жодних заходів щодо стягнення заборгованості з іноземного партнеру за контрактом.

Наслідком перевірки цього підприємства забезпечено повернення до України вказаної зовнішньоекономічної заборгованості.

За даними прес-центру, протягом I кварталу цього року за матеріалами СБУ в Харківській області повернуті валютні цінності на загальну суму понад 17 млн. грн., які незаконно знаходились за межами України, а також нараховані штрафні санкції в розмірі понад 200 тис. грн.