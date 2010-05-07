Міліція не дала вивезти в Росію ікони і церковні книнги

Харків. 7 травня. УНІАН. Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області спільно з митниками припинили дію стійкого міжнародного каналу вивезення культурних та історичних цінностей з України до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, злочинна група складалась з жителів Харківської області, які, за інформацією оперативників, через свої зв’язки у Москві та Санкт-Петербурзі контрабандним шляхом перевозили історичні цінності для подальшого перепродажу приватним колекціонерам у Росію.

Так, на митному пункті «Козача Лопань» було затримано громадянина України, 1973 р.н., уродженця Харківської області, у якого вилучено 4 стародавні церковні книги, датовані XVII-XIX ст., 2 ікони XIX ст., виготовлені майстрами Царської Росії. У діях контрабандиста вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.