У Добкіна народилася донька

Харків. 7 травня. УНІАН. У голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА народилася донька.

Як повідомляє інформагентство Status quo, про це під час відвідання військового шпиталю поінформував заступник губернатора Ігор ШУРМА, який від імені працівників облдержадміністрації привітав М.ДОБКІНА з цією подією.

SQ нагадує, що в родині М.ДОКІНА вже є троє дітей: син і дві доньки.