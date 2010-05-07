В Україні на свято - дощі й грози
15:06, 07 травня 2010Харьків
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Прогноз на суботу
Харків. 7 травня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, лише у південній частині без опадів.
Вітер південно-східний, у західній половині з переходом на західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у східний частині місцями 26-28°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 17-22°.
У Київській області у суботу очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.
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