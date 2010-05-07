ПРП просить Сівковича і Могильова покарати тих, хто зриває поїздку опозиції до Києва

Харків. 7 травня. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» звернулася до віце-прем’єр-міністра України із силових питань Володимира СІВКОВИЧА та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з проханням притягнути до відповідальності посадових осіб, з вини яких харківські перевізники відмовляються надавати автотранспорт опозиції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації.

За даними прес-служби, «11 автотранспортних підприємств Харкова, до яких звернулася обласна організація партії «Реформи і Порядок» з проханням надати автобуси на поїздку до Києва для участі в акціях протесту 11 травня, відмовилися надати послуги з автоперевезення. Відмови пояснювалися наявністю негласної «рекомендації» начальника обласної ДАІ, донесеного через керівників районних ДАІ до кожного підприємця. Згідно з цими «рекомендаціями» жоден автобус не повинен отримати техогляду на поїздку до Києва. Ті підприємства, які ризикнуть відправити автобуси не пройдуть техогляду всього автопарку на 2011 рік».

У листі до урядовців його автори звертають увагу на те, що «подібні рекомендації (погрози, розпорядження, прохання) від посадових осіб правоохоронних органів суперечать праву на здійснення підприємницької діяльності, гарантованому ст. 42 Конституції України. Протидія ж законній господарчій діяльності, тим більше вчинена службовими особами з використанням службового становища тягне за собою кримінальну відповідальність згідно ст. 206 Кримінального кодексу України і передбачає ув’язнення на строк від 5 до 10 років».

Місцеві політики наголошують, що «через страх втратити бізнес, автоперевізники Харкова не отримали, як мінімум, 100 тисяч гривень доходу (за 12-15 автобусів, які готова була замовити опозиція)».

Автори листа висловлюють переконання, що «відчуття безкарності, демонстроване чиновниками, є уявним, а відповідальність за злочини невідворотна».

Представники ПРП очікують від високих посадовців держави «оперативної правової реакції на викладену інформацію і притягнення до відповідальності посадових осіб, які використовують подібні форми роботи з підприємцями».