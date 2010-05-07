На параді у Харкові 9 травня пройдуть 80 російських бійців

Харків. 7 травня. УНІАН. У військовому параді у Харкові в День Перемоги 9 травня візьмуть участь 80 російських військовослужбовців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міноборони України, представники однієї із військових частин Сухопутних військ армії Російської Федерації пройдуть разом з українськими військовими урочистим маршем центральною площею міста – майданом Свободи, де відбуватимуться основні урочистості з нагоди 65-річчя Перемоги.

Військовий парад проходитиме із залученням особового складу всіх силових структур, сучасної бойової техніки, а також бойових машин часів Другої світової війни.

За даними медіа-центру, на святкові заходи в Харківській області, в тому числі за участю військових, з обласного та міського бюджетів виділено 7,5 та 3 мільйони гривень відповідно.