Кернес привітав Добкіна з народженням доньки

18:44, 07 травня 2010
Харьків
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Прес-служа міськради

Харків. 7 травня. УНІАН. Секретар Харківської міської ради, виконуючий обов’язки міського голови Геннадій  КЕРНЕС привітав голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з народженням доньки.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, свого колишнього керівника поздоровив з поповненням у родині також виконавчий комітет міської ради.

Сьогодні М.ДОБКІН виховує чотирьох дітей: сина та трьох доньок.

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