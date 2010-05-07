Кернес привітав Добкіна з народженням доньки
18:44, 07 травня 2010Харьків
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Прес-служа міськради
Харків. 7 травня. УНІАН. Секретар Харківської міської ради, виконуючий обов’язки міського голови Геннадій КЕРНЕС привітав голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з народженням доньки.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, свого колишнього керівника поздоровив з поповненням у родині також виконавчий комітет міської ради.
Сьогодні М.ДОБКІН виховує чотирьох дітей: сина та трьох доньок.
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