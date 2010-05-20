У Києві продовжують коментувати «харківську тему»

Харків. 20 травня. УНІАН. За попередніми підсумками переговорів, проведених впродовж двох місяців, зокрема, в рамках офіційного візиту до України Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, в співпраці в енергетичній сфері не сталося ні обіцяних «проривів», ні видимих «провалів».

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Швидше так: «прагматики» в нинішній владі утримали статус-кво в газовій сфері за рахунок політичних поступок», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що в результаті зниження на третину необгрунтовано високої ціни на імпортний газ українські промислові підприємства одержали ринкову ціну. «Це претендувало б на досягнення, якби газ не змішували з флотом. Насправді, «зниження» ціни для приватного бізнесу відбулося за рахунок збільшення державного боргу, який списуватимуть наступні покоління за утримання ними ЧФ РФ.

Також експерт відзначив як позитивний результат скасування положення про застосування штрафних санкцій за недобір газу.

«Водночас, на жаль, залишається неврегульованою низка принципових питань, які закладені в газових контрактах від 19 січня 2009 року. Зокрема: російська сторона не планує надавати гарантій на обсяги транзиту газу через нашу територію і продовжує виштовхувати Україну з газотранзитного ринку, будуючи обхідні газопроводи - «Північний» і «Південний» потоки - про це недвозначно заявив Президент Д.МЕДВЕДЄВ 18 травня на зустрічі зі студентами в Київському Національному університеті. «Газпром» не збирається переглядати неприйнятні для України формули розрахунку ціни на газ і транзитної ставки - це вкотре 18 травня повторив перший віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧИН, продовжуючи заявляти про пільги. Незмінним залишається принцип «бери або плати» на завищений для України обсяг газу, який за контрактами необхідно купувати щорічно, - 52 млрд. кубометрів», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також сказав, що залишаються нездійсненими і ряд колишніх планів діючої сьогодні влади щодо залучення України разом з РФ до реалізації газових проектів за кордоном. «Про це останнім часом вже навіть не згадують», - зазначив експерт.

«Судячи із заяв і коментарів, російська сторона і надалі чинитиме тиск на українську владу, щоб, принаймні, зберегти вигідні для себе умови співпраці в газовій сфері і встановити свій монопольний контроль над українським газовим сектором, а отже – над економікою. Водночас, на фоні газо-флотських переговорів російські керівники, зокрема прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, коментуючи окремі неоднозначні моменти з його таємних зустрічей з екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, вкотре продемонстрував, що для нього російський інтерес вищий, ніж особиста дружба. Очевидно, що це мали б враховувати нинішні й майбутні представники влади нашої держави», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.