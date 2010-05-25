Потяг Харків-Готня врізався в Жигулі: троє загиблих
00:05, 25 травня 2010Харьків
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Трагедія в Золочівському районі
Харків. 25 травня. УНІАН. У Золочівському районі Харківської області на нерегульованому залізничному переїзді сталось зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2104 і пасажирського потягу № 6624 сполученням Харків - Готня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб.
Затримки руху потягів не було.
Причина дорожньо-транспортної пригоди – порушення правил дорожнього руху водієм легкового автомобіля.
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