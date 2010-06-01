Добкін запрошує дітей до Парку динозаврів

Харків. 1 червня. УНІАН. Сьогодні на площі Свободи відкриється Парк динозаврів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за інформацією керівника області Михайла ДОБКІНА, у Парку будуть представлені макети динозаврів у натуральну величину.

«Цей парк буде працювати безкоштовно і прийме всіх бажаючих не лише з Харкова та області, але й з інших регіонів України», - сказав М.ДОБКІН.

Парк працюватиме до 30 червня, щоденно з 10.00 до 21.00. Відвідувачам також буде запропоновано прослухати уроки історії та дізнатися про життя цих тварин. У Парку буде представлено 51 експонат.