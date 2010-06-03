Небо гнівається на Верховну раду
12:46, 03 червня 2010Харьків
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Блискавка влучила у шпиль на бані ВР
Харків. 3 червня. УНІАН. Під час розгляду у парламенті законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики у будівлю Верховної ради влучила блискавка.
Як повідомляє кореспондент «Української правди»,блискавка влучила у шпиль, встановлений на куполі Верховної ради.
У цей час у сесійній залі зникло освітлення, крім центральної люстри під куполом.
Електронне табло також продовжувало працювати. Через кілька секунд освітлення відновилося.
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