Небо гнівається на Верховну раду

12:46, 03 червня 2010
Харьків
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Блискавка влучила у шпиль на бані ВР

Харків. 3 червня. УНІАН. Під час розгляду у парламенті законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики у будівлю Верховної ради влучила блискавка.

Як повідомляє кореспондент «Української правди»,блискавка влучила у шпиль, встановлений на куполі Верховної ради.

У цей час у сесійній залі зникло освітлення, крім центральної люстри під куполом. 

Електронне табло також продовжувало працювати. Через кілька секунд освітлення відновилося.

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