Небо гнівається на Верховну раду

Харків. 3 червня. УНІАН. Під час розгляду у парламенті законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики у будівлю Верховної ради влучила блискавка.

Як повідомляє кореспондент «Української правди»,блискавка влучила у шпиль, встановлений на куполі Верховної ради.

У цей час у сесійній залі зникло освітлення, крім центральної люстри під куполом.

Електронне табло також продовжувало працювати. Через кілька секунд освітлення відновилося.