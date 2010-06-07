На Харківщині за тиждень потонуло 6 осіб

Харків. 7 червня. УНІАН. За період з 30 травня по 5 червня на водоймах Харківської області потонуло 6 осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Так, 30 травня в на озері в Ізюмі було виявлено тіло дівчини 1993 року народження. 31 травня, на річці Вовча, в місті Вовчанськ було виявлено тіло чоловіка 1955 р. н. та у ставку села Буди було виявлено тіло чоловіка 1953 р. н. Трагічні випадки також сталися на озері в селищі Руська Лозова, у ставку в Безлюдівці та в Сіверському Дінці у Печенігах.