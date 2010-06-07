У Харкові висадили клумбу-логотип міста Євро-2012

Харків. 7 червня. УНІАН. У Харкові сьогодні відбулася урочиста презентація логотипу міста до Євро-2012 та відкриття квіткової клумби у вигляді логотипу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, виконувач обов’язків Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, генеральний консул Республіки Польща в Харкові Гжегош СЕРОЧИНСЬКИЙ.

Презентований логотип міста має вигляд символічного малюнка Дзеркального струменя у національних кольорах України та Польщі, що зображений поруч із офіційним логотипом Євро-2012. Крім цього, відкрита в центрі Харкова, на так званій «університетській горці», клумба, має вигляд офіційного логотипу Євро-2012. За словами організаторів відкриття, клумба, що «символізує визрівання» футбольного руху в Польщі та Україні, нагадуватиме мешканцям і гостям міста про наближення фінальної частини Євро-2012.

В урочистій промові М.ЛУБКІВСЬКИЙ привітав харків’ян із визначною подією та наголосив, що Харків демонструє «прекрасні темпи» підготовки до фінальної частини чемпіонату, і «починає естафету чотирьох українських міст, де будуть презентовані логотипи».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ додав, що логотип міста – це результат плідної співпраці Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» з УЄФА, і його відтепер можна офіційно використовувати «у інформаційних цілях і у співпраці з партнерами міста».

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що логотипи міст, які прийматимуть Євро-2012 будуть відкрити у всіх чотирьох містах, але першим це відбувається в Харкові.

«Завтра ми відкриємо логотип у Києві і 9 числа ми відкриємо логотипи у Львові та Донецьку одночасно», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Говорячи про те, чому саме в Харкові першим презентується логотип міста, Б.КОЛЕСНІКОВ пожартував, що «Харків скрізь перший: перша столиця, сьогодні перший логотип, залишилося, щоб «Металіст» став чемпіоном».

Під час заходу волонтери влаштували конкурс із футбольного фристайлу, переможці якого отримали символіку та спеціальні нагороди від футбольного клубу «Металіст». Організатори акції повідомили, що така сама клумба буде сьогодні відкрита на території міжнародного аеропорту «Харків», де проходить авіаційний форум з розвитку авіаційних маршрутів і аеропортів.