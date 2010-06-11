На КБ Морозова створять митний пост

Харків. 11 червня. УНІАН. На Казенному підприємстві «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» (ХКБМ) буде створений самостійний митний пост.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таке доручення керівнику митної служби Харківської області дав перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Організація митного поста на оборонному підприємстві викликана необхідністю виконання існуючих замовлень ХКБМ, яке закуповує комплектуючі деталі за кордоном і під час перевезення їх через кордон зустрічається з великими складнощами щодо проходження митного контролю.

Про виробничі потреби заявив у ході наради з вирішення актуальних питань розвитку Харківської області начальник КП «ХКБМ» генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки та артилерійських систем, начальник ХКБМ, генерал-лейтенант Михайло БОРИСЮК. Він наголосив, що створення митного поста набуло особливої гостроти сьогодні в ході виконання ряду контрактів, укладених з іноземними замовниками.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що держава вкрай зацікавлена в тому, щоб на підприємство йшли замовлення і були створені максимально сприятливі умови для їх виконання.

Довідка УНІАН. Харківське конструкторське бюро з машинобудуванню ім. Морозова (КП ХКБМ) - є провідним розробником бронетанкової техніки в Україні. КП ХКБМ відігравало ключову роль у створенні броньованих гусеничних машин колишнього Радянського Союзу.