«Новий Громадянин» кличе українців відстояти парк Горького

Харків. 17 червня. УНІАН. Громадська кампанія “Новий Громадянин” від імені харків’ян закликає усіх небайдужих українців 19 червня підтримати жителів міста у відстоюванні Центрального парку культури та відпочинку ім. Максима Горького.

Про це йдеться у заклику "Сьогодні Дерево. Завтра – ТИ!”, розміщеному на сайті організації.

Зокрема, організатори повідомляють, що у суботу о 10:00 розпочнуться Громадські слухання, за участі влади та активних представників громадськості, на яких буде вирішуватися доля харківських зелених насаджень і Лісопарку.

“Чи вдасться харків’янам відстояти 130 га парку у центрі міста, залежить від того, чи зможе їх підтримати вся Україна. Солідарність українців має показати, що влада не всесильна, а громадськість має право голосу”, - йдеться у повідомленні.

По закінченню громадських слухань організатори запрошують мешканців з інших міст та регіонів долучитися до створення «живого» символу підтримки – ¬висадження у парку М.Горького клумби з квітів, які своєю колористикою та розмаїтістю демонструватимуть всеукраїнську підмогу харківській місцевій громаді.

Планується, що у суспільно-мистецькій акції візьмуть участь місцеві художники, митці, музиканти. “Цей незахищений острівець з квітів символізуватиме не лише бажання українців жити у зелених, екологічно чистих містах, а також має стати жестом спротиву свавіллю місцевої влади”, - зазначають організатори.

Вони також наголошують, що Всеукраїнська акція відбудеться без партійної символіки.

“Закликаємо усіх небайдужих з різних міст України 19 червня у суботу приїхати до Харкова з метою допомогти харків’янам відстояти Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького”, - закликають організатори акції.

Як відомо, причиною протистояння між міською владою та мешканцями міста стала вирубка дерев для будівництва автодороги у центральному міському парку. Міська влада пояснює будівництво автодороги необхідністю підготовки до проведення футбольних матчів Євро-2012. Її опоненти переконані, що насправді основною причиною будівництва є продаж міською владою ділянок землі у Харкові під приватну забудову.