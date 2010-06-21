На Харківщині сталося ДТП за участю губернатора

Харків. 21 червня. УНІАН. На Харківщині сталося ДТП за участю голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в облдержадміністрації, М.ДОБКІН сам перебував за кермом, подія сталася в неділю, 20 червня в Зміївському районі.

У прес-службі обласної міліції підтвердили інформацію, зазначивши, що «постраждалих немає, водії не пред’явили претензій один одному».

У коментарі Інтернет-виданню «Міський дозор» М.ДОБКІН повідомив, що «дійсно відбулося ДТП з моєю участю. Я вважаю, що одним з винуватців був я», - сказав губернатор. Він пояснив, що під Змієвим його машина дійсно потрапила в аварію.

«Я виїжджав з другорядної дороги, і, на жаль, не помітив машину, яка рухалася по трасі, не дотримуючись швидкісного режиму», - повідомив М.ДОБКІН. В результаті, за його словами, автомобіль, що йшов по трасі, врізався в машину губернатора і відлетів на третій легковик, який стояв неподалік. Могла постраждати дівчина, яка знаходилася в цій третій машині. Я, природно, викликав співробітників ДАІ, швидку допомогу, щоб упевнитися, чи не потрібна кому-небудь медична допомога», - повідомив губернатор. Він також відзначив, що, враховуючи швидкість, з якою летів автомобіль, що зіткнувся з його позашляховиком, наслідки могли бути набагато сумнішими. На даний момент інцидент можна вважати вичерпаним, зазначив М.ДОБКІН.