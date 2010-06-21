На Харківщині створять єдину містобудівну раду

Харків. 21 червня. УНІАН. Архітектори Харкова та області ввійдуть до єдиної містобудівної ради, щоб питання розвитку регіону розглядалися всіма фахівцями галузі.

Про це в ході зустрічі з архітекторами Харкова поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА.

«Ми повинні створити єдину містобудівну раду, а не робити дві об`єднаних. І не важливо, чи будуть розглядатися на засіданні питання міста та області або тільки питання однієї сторони, все це повинно проходити через єдину містобудівну раду, куди будуть входити керівники по лінії містобудування та архітектури з області та з міста», - сказав М.ДОБКІН.

За словами керівника області, також у засіданнях містобудівної ради мають брати участь науковці та студенти. Крім цього, планується залучати до розгляду важливих питань представників громадських організацій.

«Після останніх громадських слухань, які пройшли в місті Харкові, буде створена рада громадських організацій. Я думаю, потрібно буде залучати представників цієї ради для того, щоб вони брали участь у всіх питаннях, пов`язаних з розвитком нашого міста», - сказав М.ДОБКІН.