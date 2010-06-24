Лубківський написав листа Добкіну й Кернесу

Харків. 24 червня. УНІАН. Керівник Місцевого організаційного комітету турніру УЄФА «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ надіслав до харківських органів влади офіційного листа щодо проблем у підготовці міста і області до проведення фінальної частини турніру. Документ адресовано голові Харківської ОДА Михайлу ДОБКІНУ і секретареві Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ. Копія листа є в розпорядженні УНІАН.

У листі акцентується увага харківської влади на ситуації з підготовкою міських вулиць. «На жаль, проблемним питанням у підготовці міста Харкова залишається стан вуличних шляхових мереж», - зазначається в документі. Також ідеться про проблеми управління міським рухом. Ще одну загрозу УЄФА бачить у ситуації, що склалася навколо підготовки тренувальних баз.

Як уже повідомлялося в ЗМІ, сьогодні вимогам Союзу європейських футбольних асоціацій відповідає тільки база в селищі Високе (ФК «Металіст»), проте ще минулого року Харків мав запропонувати додаткові тренувальні майданчики для команд-учасниць турніру. «На даний момент для Харківського регіону запропоновано тільки два базові табори для команд, а саме: база ФК «Металіст» і стадіон ФК «Ворскла» в м. Полтава.

Згідно з вимогами УЄФА, кожне місто повинне забезпечити два трансфертні тренувальні поля. На даний момент жоден із запропонованих стадіонів – «Динамо» і «Геліос-Арена» - не відповідає вимогам УЄФА і не може бути використаний без проведення термінової реконструкції об`єктів», - наголошується в листі. Причому щодо єдиної бази, яка відповідає вимогам турніру, – бази ФК «Металіст» - УЄФА висунула вимогу добудувати додаткові номери. Як повідомляла прес-служба ФК «Металіст», інвестор об`єкту Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ підтвердив готовність виконати додаткові вимоги УЄФА.

«Необхідно контролювати реалізацію всіх проектів будівництва і реконструкції готелів, тому що саме від цих проектів залежить забезпечення вимог УЄФА щодо розміщення», - ідеться далі в листі. Місцевий оргкомітет також нагадує про неприпустимість несанкціонованого використання офіційної символіки чемпіонату, оскільки це «негативно впливає на імідж приймаючого міста і України в цілому».

Як повідомлялося раніше, М.Лубківський висловив занепокоєння підготовкою Харкова до Євро-2012. «Реконструйованого стадіону і побудованого генеральним інвестором Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ нового терміналу аеропорту явно недостатньо для проведення Турніру в Харкові. А де розмістяться уболівальники і цільові групи УЄФА? Якими дорогами вони їздитимуть? На чому? Де інші тренувальні бази для команд-учасниць? Хочу особливо наголосити, що в полі зору УЄФА перебувають всі аспекти підготовки українських міст до Євро», - сказав М.Лубківський.

У свою чергу, директор турніру Євро-2012 УЄФА Мартін КАЛЛЕН звернувся до віце-прем`єр-міністра з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА щодо вирубки міською владою Харкова парку імені Горького під егідою підготовки до чемпіонату: «Оскільки ця ситуація може мати негативний вплив на імідж турніру Євро-2012 УЄФА в Україні, ми хотіли б звернути Вашу увагу на цю проблему і просимо Вас інформувати про дії, спрямовані на вирішення даного питання», - написав М.Каллен в листі, адресованому Б.Колесникову.