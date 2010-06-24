Кернес запевняє, що Харків виконає зобов'язання з підготовки до Євро-2012

Харків. 24 червня. УНІАН. Харків з честю виконає всі свої зобов`язання з підготовки до проведення ігор чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це запевнив на прес-конференції секретар Харківської міської ради, в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС, коментуючи критичні зауваження на адресу влади з приводу певного відставання Харкова з підготовки готелів, доріг і тренувальних спортивних баз.

Г.КЕРНЕСА зазначив, що новий аеровокзал Міжнародного аеропорту «Харків» перебуває на завершальній стадії будівництва і повністю буде зданий в експлуатацію до Дня міста, який відзначається 23 серпня. За його словами на стадіоні «Металіст» тривають роботи щодо усунення зауважень, зроблених представниками УЄФА під час останніх інспектувань цього об’єкта.

Керівник міста повідомив, що на 43-й сесії Харківської міськради було ухвалене рішення щодо випуску муніципальної позики на загальну суму 500 млн. грн. Кошти планується спрямувати на будівництво автомобільних і пішохідних доріг. «Для цього нам необхідно отримати відповідне рішення Міністерства фінансів та Комісії з цінних паперів, - зазначив Г.КЕРНЕС.

Він повідомив, що пакет документів знаходиться на розгляді в Кабінеті міністрів, і після цього стануть зрозумілі параметри розміщення облігацій муніципальної позики. Мер зазначив, що існує попередня домовленість з вітчизняними та закордонними банками на розміщення 400 млн. грн. для інвестування цих коштів у дорожнє господарство.

Г.КЕРНЕС також нагадав, що 23 червня депутати затвердили Міську цільову програму з підготовки до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, у цій програмі передбачається 21 завдання, 355 заходів - на 100 більше, ніж у попередній. За даними міськради, програма дасть можливість виконати обсяг робіт на суму 7,4 млрд. грн., у тому числі 2,3 млрд. грн. - кошти державного бюджету, 1,8 млрд. грн. - кошти місцевого бюджету і 3,3 млрд. грн. - інші джерела фінансування.

Як повідомляв УНІАН, напередодні директор Місцевого організаційного комітету турніру УЄФА «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ надіслав голові Харківської ОДА Михайлу ДОБКІНУ і секретареві Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ офіційного листа щодо проблем у підготовці міста й області до проведення фінальної частини турніру. У листі, зокрема, звертається увага харківської влади на ситуації з підготовкою міських вулиць, а також тренувальних баз.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ і раніше висловлював занепокоєння підготовкою Харкова до Євро-2012. «Реконструйованого стадіону і побудованого генеральним інвестором Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ нового терміналу аеропорту явно недостатньо для проведення Турніру в Харкові. А де розмістяться уболівальники і цільові групи УЄФА? Якими дорогами вони їздитимуть? На чому? Де інші тренувальні бази для команд-учасниць? Хочу особливо наголосити, що в полі зору УЄФА перебувають всі аспекти підготовки українських міст до Євро», - сказав М.Лубківський.

У свою чергу, директор турніру Євро-2012 УЄФА Мартін КАЛЛЕН звернувся до віце-прем`єр-міністра з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА щодо вирубки міською владою Харкова парку імені Горького під егідою підготовки до чемпіонату: «Оскільки ця ситуація може мати негативний вплив на імідж турніру Євро-2012 УЄФА в Україні, ми хотіли б звернути Вашу увагу на цю проблему і просимо Вас інформувати про дії, спрямовані на вирішення даного питання», - написав М.КАЛЛЕН в листі, адресованому Б.КОЛЕСНИКОВУ.