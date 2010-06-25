Курси валют у банках Харкова

Долара 7,89 - 7,9

Харків. 25 червня. УНІАН. На 25 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8897 (продаж - 7,894 грн.), євро - 9,72 грн. (9,85 грн.), Базис - 7,889 (7,927), 9,6 (9,79), Реал-банк - 7,9 (7,93), 9,63 (9,8) відповідно. Національний банк України на 25 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.9400 (на 24 червня – 790.9800) 100 EUR – 969.8506 (на 24 червня – 970.6116) 10 RUR – 2.5502 (на 24 червня – 2.5541)

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