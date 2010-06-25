Завод ім. Шевченка отримає замовлення від ХКБМ і Турбоатома

Харків. 25 червня. УНІАН. Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» найближчим часом одержить суміжні замовлення від Харківського Конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова й ВАТ «Турбоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з питань стабілізації фінансово-економічного стану Харківського приладобудівного заводу заявили генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки й артилерійських систем КП ХКБМ ім. Морозова Михайло БОРИСЮК і генеральний директор ВАТ «Турбоатом» Віктор СУБОТІН.

«Ми зараз організовуємо виробництво нового для України бронетранспортера БТР-4 для іракської армії, й надалі обсяги по цьому виробництву будуть розширюватися. Ми підключили ваш завод для того, щоб брати участь у цьому виробництві», - сказав М.БОРИСЮК.

Він також зазначив, що КБ ім. Морозова, щоб допомогти погасити борги із зарплати на заводі ім. Шевченка, попередньо оплатило контракт з поставки електрообладнання на танк «Оплот».

За словами голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, КБ ім. Морозова перерахувало 1,4 млн. грн.

«Сподіваємося, що цей товар буде вчасно нам доставлений, і це буде основою для розширення нашого співробітництва й кооперації», - підкреслив М.БОРИСЮК.

В.СУБОТІН підкреслив, що ВАТ «Турбоатом» готове надати «серйозні контракти», зокрема суміжні роботи з поставки обладнання для вітчизняних і закордонних електростанцій.

«Ми найближчим часом знайдемо можливість заплатити наперед вашому підприємству гроші. Це буде 2 млн. грн. найближчим часом. Щодо перспективи: Російська Федерація - атомні станції Калінінська (1, 2 блок), Балаховська, Ростовська що будується - це 8 млн. дол. ваших грошей, які ви будете освоювати найближчі 2 роки. По Україні: Зуєвка, Луганка, Кураховка - 2 млн. дол. уже у вас у виробництві й будемо додавати. Перспектива - індійський ринок. Загальна сума контрактів, які по лінії «Турбоатому» зайдуть на завод ім. Шевченка найближчі 2-3 роки, - 60 млн. дол.», - повідомив В.СУБОТІН.

У свою чергу М.ДОБКІН додав, що досягнуто домовленості з ВАТ «Укртелеком» про перерахування 2 млн. грн. за зроблену в 2008 році заводом ім. Шевченка апаратуру, яка «так і не була викуплена за контрактом».

«Відповідне доручення панові ДЗЕКОНУ (керівник ВАТ «Укртелеком» - УНІАН) прем`єр-міністр уже дав. Я розмовляв з ним, вони зараз складають документи разом із представниками облдержадміністрації й заводу для того, щоб ці 2 млн. були перераховані», - сказав М.ДОБКІН.

Також він зазначив, що на Харківському приладобудівному заводі ім. Шевченка буде проведена реструктуризація, що викличе деяке скорочення трудового колективу.

Як повідомляв УНИАН, 21 червня працівники заводу оголосили страйк і перекрили рух транспорту на вулиці Жовтневої революції в Харкові, де розташований завод, з вимогою погасити заборгованість із зарплати.

За даними Харківської ОДА, загальна заборгованість з виплати зарплати на підприємстві становить 20,6 млн. грн., заборгованість перед бюджетом і Пенсійним фондом України становить 13,9 млн. грн.

М.ДОБКІН раніше заявляв, що одним із кроків для стабілізації соціально-економічної ситуації буде зміна менеджменту підприємства.

Сьогодні новим виконавчим директором ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» був призначений Андрій ТИМЧУК. Він змінив на цій посаді Віктора ГУЩИНА.

Довідка УНИАН. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виробляє спецтехніку, обладнання для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, обладнання для залізниць і газової промисловості.

На підприємстві працює понад 2000 осіб.