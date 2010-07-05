Харківщина розпочала збирання ранніх зернових

Харків. 5 липня. УНІАН. В Харківській області розпочалося збирання ранніх зернових.

Як повідомив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, на сьогодні намолочено вже близько 200 тонн зерна.

За його словами, загальна площа, з якої аграрії мають зібрати врожай ранніх зернових становить понад півмільйона гектарів.

«Нам потрібно збирати ранні зернові на площі 574 тисячі гектарів. З них 194 тисячі гектарів - озима пшениця. На сьогоднішній день ми приступили до збирання ранніх зернових у кількох районах: Зачепилівському, Сахновщинському, Красноградському. Також у Куп`янському та Лозівському районах частково техніка виходить на поля. Тобто, південні райони починають збирати зернові», - повідомив В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Він зазначив, що врожайність ранніх зернових цього року невисока - близько 30 центнерів з гектара.