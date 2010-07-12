Іспанія – чемпіон світу з футболу

Харків. 12 липня. УНІАН. Визначився володар найпрестижнішого футбольного трофею світу. ЧС-2010 виграла збірна Іспанії. Для цього знадобився додатковий час. Результат фінального поєдинку Нідерланди - Іспанія - 0:1.

Долю матчу, який відбувся 11 липня, вирішив єдиний гол Андреса Іньєсти на 116-й хвилині гри.

Обидві команди могли забити в основний час, але свої гольові моменти реалізувати не змогли. Головний арбітр зустрічі англієць Говард Вебб показав 13 жовтих (8 - голландцям) і одну червону картку: Джон Хейтінга на 110-й хвилині був видалений з поля за затримку гравця, який виходив один на один.

Іспанія вперше в історії чемпіонатів світу стає переможцем, до цього її кращим результатом було 4-е місце в 1950 р. Цікаво, що з 24 гравців збірної Іспанії-2010 20 грають у внутрішньому чемпіонаті країни (8 - Барселона, 5 - Реал, Мадрид, по двоє за Валенсію, Севілью і Атлетик і один - за Вільярреал); решта четверо - гравці англійської прем`єр-ліги.

Для голландців срібло не в новина: у 1974 і 1978 роках, вийшовши у фінал, вони програвали вирішальну зустріч (ФРН і Аргентині, відповідно; причому в 1978-му також у додатковий час). Серед 23 гравців збірної Нідерландів у внутрішній першості зайняті 9, а решта за клубною приналежністю представляють Англію, Шотландію, Німеччину, Італію і... Іспанію.

Бомбардирам, які брали участь у фіналі, не вдалося поповнити список голів, тому за підсумками ЧС кращими залишаються Давид Вілья, Веслі Снайдер, Томас Мюллер і Дієго Форлан - у всіх по 5 забитих м`ячів.