Харків співпрацюватиме з Бєлгородом у сфері інформації

Харків.21 липня. УНІАН. Харківська та Бєлгородська співпрацюватимуть у сфері інформації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, тема партнерської взаємодії двох сусідніх областей України і Росії обговорювалася під час зустрічі начальника управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторії МАРЕНИЧ із заступником керівника адміністрації губернатора Бєлгородської області - начальником управління інформації та масових комунікацій Олександром ГАРМАШЕВИМ.

«Вже давно обговорювалися питання про міжнародне співробітництво між засобами масової інформації Харківської та Бєлгородської області. Сьогодні діє договір про співпрацю між двома областями, реалізується велика кількість різних проектів по лінії зовнішньоекономічних відносин. Тепер виникла необхідність про реалізацію проекту про співпрацю у сфері інформації», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Ініціатором проекту співробітництва двох областей в інформаційній сфері виступив депутат Харківської міскради, директор телеканалу «Перша столиця» Костянтин КЕВОРКЯН.

«Він самостійно почав налагоджувати контакти з найбільшою телерадіокомпанією Бєлгорода «Мир Белогорья». Виникла ідея, а тепер вже виникла необхідність укласти договір, щоб контакти, які тільки почали зав`язуватися, трансформувалися на більш високому рівні. Це буде не просто співпраця двох телеканалів, а співпраця двох регіонів у галузі обміну інформацією. Даний проект дозволить жителям Бєлгородської та Харківської областей отримувати інформацію з перших вуст », - зазначила В.МАРЕНИЧ.