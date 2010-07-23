Добкін хоче бачити мером Харкова Геннадія Кернеса

Харьков. 23 июля. УНИАН. Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН будет рекомендовать Харьковской городской парторганизации Партии регионов выдвинуть кандидатом на пост мэра Харькова секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОКИН заявил в интервью харьковским телеканалам.

«Так как я руковожу областной партийной организацией (Партии регионов – УНИАН), я буду рекомендовать городской партийной организации выдвинуть кандидатом на должность харьковского городского головы Геннадия КЕРНЕСА», - заявил М.ДОБКИН.

По его словам, выдвижение кандидатур от Партии регионов на должность харьковского головы и мэров еще 6 городов областного подчинения может состояться в середине августа. «Понятно, что сегодня у нас есть понимание. Наше собрание партийное состоится в ближайшее время. Я думаю, до середины августа», - сказал М.ДОБКИН.

Он подчеркнул, что «за долгое время у нас в регионе появилась возможность объединить усилия области и областного центра», «взаимоотношения руководства города и области очень важны», «нет нездоровой конкуренции» и «нет сегодня более важной задачи для нас, чем сохранить вот такую гармонию во взаимоотношениях между областным и городским руководством».

Главное, считает М.ДОБКИН, для этого сложились все условия. При этом он отметил, что в регионе нет сильной политической конкуренции.

«Сегодня я не вижу серьезных конкурентов от других политических сил в борьбе за самые высокие избирательные должности в масштабах Харьковской области. Это не значит, что мы спустя рукава будем заниматься избирательной кампанией. Это не значит, что мы недооцениваем своих соперников. Это значит совсем другое. Люди нам доверяют. Мы видим это доверие и в разы увеличим свою ответственность за это перед людьми», - сказал М.ДОБКИН.

Справка УНИАН. После назначения М.ДОБКИНА на пост главы Харьковской облгосадминистрации обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Г.КЕРНЕС.