На Харківщині блискавка убила 54-річну жінку
12:40, 29 липня 2010Харьків
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Трагедія на пасовищі у Божківці
Харків. 29 липня. УНІАН. У Харківській області від удару блискавки загинула жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 28 липня в Коломацькому районі.
Тіло 54-річної мешканки селища Божківка, смерть якої настала внаслідок ураження блискавкою під час грози, було знайдене на пасовищі поблизу селища Логвинівка.
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