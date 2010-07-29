На Харківщині блискавка убила 54-річну жінку

Харків. 29 липня. УНІАН. У Харківській області від удару блискавки загинула жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 28 липня в Коломацькому районі.

Тіло 54-річної мешканки селища Божківка, смерть якої настала внаслідок ураження блискавкою під час грози, було знайдене на пасовищі поблизу селища Логвинівка.