На Харківщині у піщаному кар’єрі засипало підлітка

Харків. 2 серпня. УНІАН. На Харківщині у піщаному кар’єрі засипало піском 12-річного підлітка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, нещасний випадок стався 30 липня в одному з лісів Зміївського району.

Під час гри у піщаному кар`єрі засипало піском підлітка 1998 року народження.