На Харківщині у піщаному кар’єрі засипало підлітка
00:07, 02 серпня 2010Харьків
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Трагедія в Зміївському районі
Харків. 2 серпня. УНІАН. На Харківщині у піщаному кар’єрі засипало піском 12-річного підлітка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, нещасний випадок стався 30 липня в одному з лісів Зміївського району.
Під час гри у піщаному кар`єрі засипало піском підлітка 1998 року народження.
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