20-22 серпня у Харкові пройде тенісний турнір «Кубок губернатора»

Харків. 20 серпня. УНІАН. 20-22 серпня на тенісних кортах клубу «Парк» (вул. Сумська, 81) відбудеться турнір «Кубок губернатора» серед тенісистів-візочників.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у турнірі візьмуть участь тенісисти з Литви, Молдови та України. Змагання відбудуться у командному та особистому заліках.

Початок замагань - 20 серпня о 10.00.

Окрасою майбутнього свята, зазначається у повідомленні, стане перший в Україні турнір «Рівні можливості», в якому на корти вийдуть разом тенісисти-візочники і депутати харківської обласної та міської рад. Турнір відбудеться 20 серпня. Початок - о 15.00, нагородження переможців та призерів - о 18.00.