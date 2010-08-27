У Куп'янську відкрилася виставка «Харківські видавці - районам області»

Харків. 27 серпня. УНІАН. У Куп`янську відкрилася книжкова виставка «Харківські видавці - районам області», повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Виставка - ярмарок «Харківські видавці - районам області» організована за ініціативою голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла ДОБКІНА. Вона повинна відвідати всі райони і міста Харківської області. Мета виставки полягає в тому, щоб наблизити книгу до жителів районів», - сказав на відкритті виставки заступник начальника управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Василь ЖИГАЛКО.

На завершення офіційної частини відкриття виставки, за ініціативою голови Харківської облдержадміністрації, сім`ям, які взяли на виховання дітей з дитячих будинків, були вручені комплекти книг харківських видавців.

На виставці представлена продукція, яка найбільш затребувана напередодні нового навчального року - книги для дітей, учнів та студентів.