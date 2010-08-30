Директор Євро-2012 не вважає мовну проблему головною у проведенні турніру

Харків. 30 серпня. УНІАН. Директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН не вважає мовну проблему надто важливою для проведення турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав кореспонденту УНІАН на церемонії відкриття нового терміналу міжнародного аеропорту «Харків».

В Україні «молодь говорить англійською, а старші люди – російською. Є принаймні мовні курси, можна підучитися. Я не вважаю мовну проблему головною», - зазначив М.КАЛЛЕН.