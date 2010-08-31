Міліція відпрацьовує вісім версій зникнення журналіста Климентьєва

Харків. 31 серпня. УНІАН. Міліція відпрацьовує вісім версій зникнення головного редактора харківської газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК повідомив в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Ми розглядаємо 8 версій у цій справі», - сказав він.

За словами заступника міністра, слідство не виключає, що журналіста могли вбити через професійну діяльність або з хуліганських мотивів, також вбивство могли скоїти родичі або близькі люди В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Серед наступних версій: скоєння вбивства В.КЛИМЕНТЬЄВА боржниками з метою неповернення боргів, викрадення журналіста для одержання викупу, інсценування викрадення, загибель журналіста у зв`язку з його невмінням керувати плавзасобами.

Ще одна версія, що відпрацьовується міліцією, полягає в тому, що В.КЛИМЕНТЬЄВ міг стати винуватцем або потерпілим у ДТП.

В.ФАРИННИК повідомив, що у цій справі допитано багато людей.

«Крім того, ми не відкидаємо версію, що він може бути живим, але, для того щоб повноцінно проводився його пошук, ми порушили кримінальну справу саме за статтею 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство)», - повідомив заступник міністра.

Він повідомив, що міліція також розглядає можливість причетності до зникнення журналіста фігурантів його публікацій.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Під час перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дома з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору в невідомому напрямку.

Дзержинский райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею 115 «навмисне вбивство» Кримінального кодексу за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого журналіста.

Газета «Новый стиль» займається розслідуваннями з правової тематики.