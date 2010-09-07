Міністр оборони: підприємства ОПК мають активно демонструвати свою продукцію

Харків. 7 вересня. УНІАН. Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ переконаний, що підприємства українського оборонно-промислового комплексу повинні більш активно брати участь у міжнародних виставках озброєнь.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це він заявив 6 вересня у польському місті Кельце, де взяв участь у відкритті та роботі 18-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості.

«Необхідно більше себе презентувати, заявляти про себе. У нас є все необхідне для того, щоб заявити про себе на подібних виставках озброєнь», - підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.

Як додав глава вітчизняного оборонного відомства, у авіаційній сфері українські підприємства ОПК можуть скласти гідну конкуренцію підприємствам провідних країн світу.

«У авіаційній сфері ми знаходимося якщо не у першій трійці, то точно у першій п’ятірці», - сказав міністр оборони України.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, підприємства українського ОПК мають усі можливості створювати сучасні зразки протитанкових озброєнь, мають досягнення в галузі радіолокації.

«Це те, що потрібно усім. Ми зробимо усе можливе для того, щоб українські Збройні сили мали на своєму озброєнні найсучасніші зразки озброєнь і військової техніки», - запевнив М.ЄЖЕЛЬ.

За даними Міноборони, на виставці оборонної промисловості у Кельце М.ЄЖЕЛЬ відвідав експозицію двох українських підприємств оборонно-промислового комплексу - науково-виробничого об’єднання «Аеротехніка» та НПФ «Адрон», експозицію Війська Польського, експозиції підприємств ОПК Ізраїлю, Німеччини та інших країн.

Також в рамках роботи 18-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості М.ЄЖЕЛЬ ознайомився з виставковою експозицією провідного концерну ОПК Польщі «Бумар» та провів зустріч з генеральним директором цієї компанії Едвардом НОВАКОМ.

На знімках: продукція харківських підприємств ОПК: заводу ім. Малишева та Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА