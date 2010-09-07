«Батьківщина» висуватиме кандидатуру Авакова на посаду мера Харкова

Харків. 7 вересня. УНІАН. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висуватиме кандидатуру лідера Харківської обласної організації, екс-голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА на посаду мера Харкова.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомила лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила: «на наш погляд, він буде достойним мером, буде ефективно працювати». Вона додала, що партія «Батьківщина» буде висувати його кандидатуру на виборах 31 жовтня.

На запитання журналістів, кого партія «Батьківщина» висуватиме на посаду мера Львова, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «зараз ще йде дискусія».

За її словами, «йде дискусія поки що в партії, тому поки що сказати не можу», які кандидатури розглядаються.