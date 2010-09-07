Добкін упевнений у перемозі Партії регіонів на виборах

Харків. 7 вересня. УНІАН. На найближчих місцевих виборах Партія регіонів планує набрати на Харківщині 65% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив лідер обласної організації Партії регіонів, голова Харківської обласної держадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Ми плануємо в місті Харкові отримати достатню підтримку для того, щоб за партійними списками Партія регіонів і в обласну, і в міську ради отримала серйозну підтримку. Ті завдання, які я, як керівник обласної партійної організації, ставлю в цілому по області, вони на рівні 65%», - сказав М.ДОБКІН.

М.ДОБКІН підкреслив, що це «лише плани», але у Партії регіонів «велика вірогідність» втілити їх.