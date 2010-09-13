Металіст удома розгромив Зорю – 3:0

Харків. 13 вересня. УНІАН. У матчі 9-го тур Чемпіонату України з футболу харківський Металіст з великим рахунком розгромив луганську Зорю.

Гра, що в неділю пройшла на стадіоні «Металіст», завершилася з рахунком 3:0 на користь харків’ян.

Голи забили Валяєв (40), Воробей (44), Хавьєр (82 ).

Металіст мав велику ігрову перевагу в обох таймах, багато атакував і міг забити більше.

У другому таймі Зоря не змогла реалізувати пенальті.

Це була перша домашня перемога Металіста у цьому сезоні.

Набравши в 9 турах 16 очок, Металіст посідає 5-те місце в Турнірній таблиці.

Коментуючи матч, головний тренер Металіста Мирон Маркевич висловив незадоволення грою захисників, які, як він висловився, «вальяжно грали в обороні». Тренер нагадав, що Металіст у цьому сезоні вже пропустив 9 м’ячів, і «такого не було ніколи». За його словами, «багато нових людей в команді, і немає зіграності, якої б хотілося».