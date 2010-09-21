Апеляція Металіста з приводу «договорняка» ще не розглянута

Харьков. 18 сентября. УНИАН. Апелляционная жалоба, которая была подана харьковским «Металлистом» в августе э.г. в ответ на санкции Федерации футбола Украины по поводу «договорного матча» с львовскими «Карпатами», еще не рассмотрена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью харьковской газете «Факты» сообщил президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Сейчас идут юридические процедуры, поэтому говорить о чем бы то ни было пока рано. Одно хочу отметить: в то время, как я не касаюсь этой темы, то ФФУ в лице того же КОЧЕТОВА постоянно нагнетает ситуацию. Я не знаю, даёт ли ему СУРКИС команды или это его личная инициатива… Вряд ли бы КОЧЕТОВ сам на такие резкие заявления отважился... Но пусть это будет на их совести», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

В частности, комментируя вердикт КДК относительно спортивного директора ФК «Металлист» Евгения КРАСНИКОВА, А.ЯРОСЛАВСКИЙ подчеркнул: «О КРАСНИКОВЕ могу сказать, что он исключительно честный человек, и всё, что предпринимается против него, это предпринимается против клуба».

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2010 года Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ назвал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 р. в Харькове, и снял с обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

18 августа 2010 г. ФК «Металлист» потребовал отменить это решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ.

В апреле 2010 г. прокуратура Харьковской области отказала в возбуждении уголовного дела в отношении указанного матча «Металлист» - «Карпаты» из-за «отсутствия состава преступления».

В ответ на санкции в отношении «Металлиста» его главный тренер и тогдашний главный тренер национальной сборной Украины Мирон МАРКЕВИЧ заявил, что считает их несправедливыми, и подал в отставку с поста главного тренера сборной.