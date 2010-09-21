Аваков занепокоєний підвищенням цін на продукти

Харків. 21 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ вважає, що для недопущення подорожчання харчових продуктів у Харківській області потрібні інтервенції з Державного резерву України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи ситуацію з підвищенням цін на споживчі товари в Харківській області.

А.АВАКОВ зазначив, що, зважаючи на поганий врожай та «серйозні помилки в управлінні з боку облдержадміністрації», ціни на продовольчі товари будуть зростати й надалі.

При цьому, за його словами, «зовсім не були пролобійовані дотації та субсидії з боку державних органів влади в бік харківських селян».

«Сільгоспвиробник по суті залишився сам на сам із цією проблемою, плюс погодні умови, ми отримали один із найгірших результатів за всю історію», - зауважив А.АВАКОВ.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, А.АВАКОВ вбачає у впровадженні «державного регулювання» та інтервенціях із Держрезерву за зниженими цінами основних продуктів харчування.

«Ціни на продукти харчування, на жаль, будуть збільшуватися, якщо не будуть застосовані заходи державного регулювання. Дуже небезпечна ситуація напередодні зими, і терміново потрібно вживати заходів. Причому не репресивні міри, а міри державного регулювання, тобто за рахунок державних інтервенцій з Державного резерву», - підкреслив А.АВАКОВ.

Довідка УНІАН. На споживчому ринку Харківщини в серпні найбільше здорожчали крупи (на 13,6%), овочі (на 10,0%), сигарети з фільтром (на 17,2%), молоко (на 4,8%). В цілому індекс споживчих цін у Харківській області становить 102,2%.