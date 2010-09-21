Податковий кодекс буде прийнятий у жовтні – Сапронов

Харків. 21 вересня. УНІАН. Новий Податковий кодекс буде прийнятий вже у жовтні.

Про це з посиланням на віце-прем`єра Бориса КОЛЕСНИКОВА поінформував віце-губернатор Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«З першого січня наступного року кодекс уже вступить в дію. Це необхідно, щоб полегшити життя бізнесу, оскільки згідно з документом малий бізнес на цілих п`ять років отримує нульову ставку податку на прибуток. Впевнений, що цей крок стане гарним стимулом для тих людей, які хотіли відкрити свою справу, але не наважувалися через високі податкові ставки», - сказав Юрій САПРОНОВ.