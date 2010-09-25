Азаров і Коморовський у Харкові вшанували пам’ять жертв Катинської трагедії

Харків. 25 вересня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вшанували пам’ять розстріляних в 1940 році у Харкові польських офіцерів.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент Польщі та прем’єр-міністр України поклали вінки до меморіальної дошки жертвам розстріляних польських офіцерів на вулиці Совнаркомівській, де раніше була розташована будівля НКВС.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ та М.АЗАРОВ також поклали вінки до меморіалу жертвам тоталітаризму у Лісопарку. Почесні гості взяли участь у православній та католицькій молитві пам’яті жертв тоталітаризму. Б.КОМОРОВСЬКИЙ подякував усім, хто особисто долучився до відкриття меморіалу у Харкові.

«Хотів би дуже, щоб тут, у Харкові, як і в інших місцях, ми мали змогу зберегти як колективнe, так і індивідуальну пам’ять загиблих від цього тоталітарного режиму», - сказав Президент Польщі.

До складу офіційної делегації Польщі увійшли посол в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ, голова Департаменту безпеки при Президентові Польщі Станіслав КОЖЕЙ, підсекретар служби Апарату Президента Польщі Яромір СОКОЛОВСЬКИЙ, віце-міністр закордонних справ Польщі Хенрік ЛІТВІН, голова Генерального штабу Війська Польського Мечислав ЧЕНЮХ та інші високопосадовці.

Також до Харкова прибули більше 400 родичів загиблих у Харкові польських офіцерів.

Довідка УНІАН. У 1940 році у Харкові було розстріляно та поховано у Лісопарку більше 3 тисяч польських офіцерів, серед яких було кілька генералів Війська Польського.