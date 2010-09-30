Суд оштрафував Слобожанський КБМ за забруднення повітря
У відповідь на позов екоінспекції
Харків. 30 вересня. УНІАН. Господарський суд Харківської області зобов’язав ТОВ «Слобожанський комбінат будівельних матеріалів» виплатити державі понад 113 тис. грн. за забруднення атмосферного повітря.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції у Харківській області.
У ході планової перевірки заводу у квітні-травні 2009 року спеціалісти Держекоінспекції встановили, що з вересня 2006 року по серпень 2008 року на підприємстві без спеціального дозволу використовувалися модульні водонагрівачі, які є джерелами викидів забруднюючих речовин.
Такі дії були розцінені як пряме порушення ст. 11 Закону «Про охорону атмосферного повітря» (викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися тільки за умови отримання на те дозволу).
Через відмову підприємства компенсувати збитки добровільно Держекоінспекція звернулась до Господарського суду Харківської області з метою примусового стягнення збитку. Суд задовольнив позов екоінспекції у повному обсязі.