Маркевич обіцяє «хорошу гру» з Ейндховеном

Харків. 30 вересня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ дав прес-конференцію напередодні гри в матчі Ліги Європи з голландським Ейндховеном.

Я гадаю, немає потреби представляти Ейндховен, ви всі добре знаєте, це одна з кращих команд Голландії протягом багатьох років. Команда авторитетна, щороку грає в єврокубках. Звичайно, нам буде цікаво зіграти з ними. Хотілося б показати себе. Думаю, завтра буде хороша гра.

Металіст має багатий досвід участі в єврокубках, і грати на 4-й день вам звично. Але у зв`язку з тим, що ви провели важкий матч з Шахтарем, якось довелося вносити зміни в підготовку?

Ні, ми нічого не змінювали, готувалися як завжди не тільки до Ліги Європи, але й до чемпіонату України. Нічого не вигадували. Вивчали суперника, підготовка йшла своєю чергою.

Як самопочуття Марко Девіча? Визначилися з позицією воротаря?

Девіч поки що не готується до гри, гадаю, він вийде після двотижневої перерви. А щодо воротаря, думаю, питань немає, Дишленкович буде стояти.

Олег Шелаєв присутній на прес-конференції, це означає, що завтра ми побачимо у старті пару Валяєв-Шелаєв?

Я поки не можу стовідсотково назвати склад, є ще тренування. Все може бути.

Чи пройшов період перевиховання Дениса Олійника, і чи може він з`явитися завтра хоча б на лаві запасних?

Процес закінчено. Гадаю, завтра він з`явиться, принаймні, на лаві запасних.

Яке враження склалося у вас про суперника?

На мій погляд, на сьогодні це найкраща команда Голландії. Я подивився не тільки матчі ПСВ, я взагалі дивлюся багато матчів за участю голландських клубів, Аякса, Ейндховена, Твенте, Утрехта... Мені, як тренерові, найбільш подобається саме гра Ейндховена.

Питання Олегу Шелаєву. На які аспекти гри суперника Мирон Богданович акцентував увагу найбільше?

У першу чергу на те, що вони грають майже за однією схемою 4-3-3, підключаються по флангах. Гостроатакуюча гра у них в крові, така схема підготовки закладається з ранніх літ.

Після невдач у матчах з Арсеналом і Шахтарем який настрій в команді? Зуміли забути ці поразки?

Думаю, що так. Будь-яка невдача змушує більше вимагати від себе, і кожна наступна гра - шанс реабілітуватися і підняти собі настрій. Я гадаю, що всі хлопці вже забули про це.

Сайт ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА