Південна залізниця оздоровлює своїх ветеранів

Харків. 30 вересня. УНІАН. 25 ветеранів-залізничників Південної залізниці, починаючи з 30 вересня, оздоровлюватимуться у медико-реабілітаційному центрі Південно-Західної залізниці, де проводяться реабілітаційні курси для ветеранів залізничного транспорту та людей похилого віку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

Медико-реабілітаційний центр знаходиться на батьківщині колишнього міністра транспорту та зв`язку України Георгія КИРПИ в селі Клубівка на Хмельниччині.

Подібні заїзди вже стали традиційними, вони проводяться з 2009 року. Ветеранів гостинно зустрінуть, зручно розмістять і нададуть їм можливість пройти профілактичний медогляд та оздоровчі процедури.

За інформацією прес-служби, нещодавно з євпаторійського санаторію «Мрія» повернулися 94 ветерана праці, які відпочивали там 10 днів за безкоштовними путівками, а зараз у миргородському санаторії ім. Гоголя відпочиває ще 60 ветеранів-залізничників.

Щороку керівництво Південної залізниці спільно з профспілковою організацією забезпечує ветеранів-залізничників безкоштовними путівками та проїздом у залізничні санаторіях Миргорода, Євпаторії та Клубівки, зазначається в повідомленні.